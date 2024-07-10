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Чемпионат Италии. Серия А

Сенников: Миранчуку рановато ехать в МЛС

10 Июля 2024 • 16:07 Комментировать
ФК Монреаль
...
Атланта Юнайтед
14.07 02:30

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о возможном переходе российского хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука в клуб МЛС.

Ранее сообщалось, что американская «Атланта Юнайтед» предлагает 28-летнему Миранчуку зарплату три миллиона евро в год.

Сенников заявил, что уровень итальянского чемпионата намного сильнее, а Миранчук сейчас в хорошей форме, поэтому ему не стоит ехать в МЛС.

«Если Алексей просто хочет пожить в Америке, то да. Поиграть там? Еще рановато. Туда надо после 30 лет уезжать» — приводит слова Сенникова Legalbet.

В прошедшем сезоне Миранчук сыграл в 42 встречах с учетом всех турниров, забил четыре гола и сдал автором 12 ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Дмитрий Сенников Алексей Миранчук Атланта Юнайтед ещё теги

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