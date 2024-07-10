Сенников: Миранчуку рановато ехать в МЛС

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о возможном переходе российского хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука в клуб МЛС.

Ранее сообщалось, что американская «Атланта Юнайтед» предлагает 28-летнему Миранчуку зарплату три миллиона евро в год.

Сенников заявил, что уровень итальянского чемпионата намного сильнее, а Миранчук сейчас в хорошей форме, поэтому ему не стоит ехать в МЛС.

«Если Алексей просто хочет пожить в Америке, то да. Поиграть там? Еще рановато. Туда надо после 30 лет уезжать» — приводит слова Сенникова Legalbet.

В прошедшем сезоне Миранчук сыграл в 42 встречах с учетом всех турниров, забил четыре гола и сдал автором 12 ассистов.