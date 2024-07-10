«Наполи» посредством своего официального сайта объявил о пополнении в составе. Клуб подписал контакт с защитником Леонардо Спинаццолой. На протяжении предыдущих пяти сезонов этот футболист выступал за «Рому».

Условия контракта 31-летнего Спинаццолы «Наполи» не раскрывает. В прессе сообщается о том, что трудовое соглашение опытного футболиста рассчитано на два сезона – до середины 2026 года.

За плечами Леонардо Спинаццолы 24 матча за сборную Италии. В них футболист записал на свой счёт шесть голевых передач.

Стоит сказать, что в прошлом чемпионате Италии «Наполи» занял десятое место.