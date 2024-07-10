Популярный ютубер и стример iShowSpeed посоревновался с легендарным шведским нападающим Златаном Ибрагимвичем, поигравшим за «Барселону», «ПСЖ» и другие европейские топ-клубы.

Блогер решил пройти Златана на дриблинге, однако попытка получилась неудачной. Ибрагимович быстро нейтрализовал проход и забрал мяч. Видео опубликовано в телеграм-канале Legalbet.

Напомним, что последним клубом в игровой карьере шведского форварда был «Милан». После завершения карьеры Ибрагимович получил работу в структуре «россонери».