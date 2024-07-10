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iShowSpeed применил свой дриблинг против Ибрагимовича видео

10 Июля 2024 • 12:19 Комментировать

Популярный ютубер и стример iShowSpeed посоревновался с легендарным шведским нападающим Златаном Ибрагимвичем, поигравшим за «Барселону», «ПСЖ» и другие европейские топ-клубы.

Блогер решил пройти Златана на дриблинге, однако попытка получилась неудачной. Ибрагимович быстро нейтрализовал проход и забрал мяч. Видео опубликовано в телеграм-канале Legalbet.

Напомним, что последним клубом в игровой карьере шведского форварда был «Милан». После завершения карьеры Ибрагимович получил работу в структуре «россонери».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Златан Ибрагимович iShowSpeed
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