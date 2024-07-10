«Атлетико» может заменить Морату звёздным французом

Мадридский «Атлетико» подыскивает замену нападающему Альваро Морате, который подумывает об уходе.

31-летний игрок рассматривает возможность отъезда из Испании – интерес к нему проявляет итальянский «Милан», уже работающий над сделкой. Как утверждает в своём отчёте инсайдер Джанлука ди Марцио, в качестве вероятной замены Морате «Атлетико» обозначил Рандаля Коло-Муани из «ПСЖ». Переговоры по 25-летнему форварду сборной Франции могут стартовать сразу после продажи Альваро.

В прошлом году «ПСЖ» приобрёл Коло-Муани у франкфуртского «Айнтрахта» за 95 млн евро. Отмечается также, что расставание с дорогостоящим французом может побудить парижан вернуться к идее покупки Виктора Осимхена из «Наполи».