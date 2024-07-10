Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле надеется в ближайшее время сменить клубную прописку.

В приобретении капитана «орлов» заинтересован «Бешикташ», о чём сообщили итальянские СМИ во вторник. По данным журналиста Руди Галетти, сейчас Иммобиле напрямую оказывает давление на «Лацио», чтобы сделка поскорее состоялась. Турецкий клуб уже согласовал с 34-летним форвардом условия контракта.

Чиро Иммобиле – лучший бомбардир в истории «Лацио». Цвета римлян он представляет с 2016 года.

Действующий трудовой договор итальянца рассчитан до середины 2026 года. Ранее появлялись известия об интересе к игроку со стороны клубов из Саудовской Аравии.