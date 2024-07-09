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Алексис Санчес может продолжить карьеру во Франции слухи

09 Июля 2024 • 23:03 Комментировать
Дженоа
...
Интер Милан
18.08 19:00

Нападающий Алексис Санчес ищет новый клуб после расставания с миланским «Интером».

Чилиец не стал продлевать контракт с «нерадзурри», срок которого подошёл к концу 1 июля. По сообщениям инсайдера Руни Галетти, возможность подписания 35-летнего футболиста рассматривает «Марсель», за который тот выступал с 2022 по 2023 год, прежде чем вернуться в «Интер». Таким образом, форвард может повторить свой маршрут двухлетней давности.

Алексис Санчес отметился четырьмя забитыми мячами и пятью ассистами в 33 поединках за «Интер» в минувшем сезоне. В кампании-2022/23, выступая за «Марсель», ветеран стал автором 18 голов и трёх результативных передач в 44 встречах.

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