Нападающий Алексис Санчес ищет новый клуб после расставания с миланским «Интером».

Чилиец не стал продлевать контракт с «нерадзурри», срок которого подошёл к концу 1 июля. По сообщениям инсайдера Руни Галетти, возможность подписания 35-летнего футболиста рассматривает «Марсель», за который тот выступал с 2022 по 2023 год, прежде чем вернуться в «Интер». Таким образом, форвард может повторить свой маршрут двухлетней давности.

Алексис Санчес отметился четырьмя забитыми мячами и пятью ассистами в 33 поединках за «Интер» в минувшем сезоне. В кампании-2022/23, выступая за «Марсель», ветеран стал автором 18 голов и трёх результативных передач в 44 встречах.