Неста: «Много работал, чтобы заслужить такое приглашение»

Новым наставником «Монцы» стал знаменитый в прошлом оборонец Алессандро Неста, итальянские клубы постепенно втягиваются в новый сезон, официально возобновляя свою активность, и Неста прокомментировал свои первые планы.

- Я впервые тренирую клуб Серии А, и это - большая ответственность. Я много работал ради этого. В том, что я вижу в клубе, чувствуется рука Сильвио Берлускони. С Адриано Галлиани у нас в прошлом были взлёты и падения, сейчас он ничего не требует от меня в плане результатов, но придёт момент, когда спрос будет. Я отозвался на его приглашение безо всяких сомнений, - цитирует слова Несты derbyderbyderby.it.