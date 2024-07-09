Фонсека раскрыл смелый план «Милана» на следующий сезон

Новый главный тренер «Милана» Паулу Фонсека рассказал о своих планах на следующий сезон. Португальский специалист дал понять, что «россонери» будут действовать смело.

«Я думаю, что в жизни нужно рисковать. Нужно проявлять смелость и отличаться от других. У нас, тренеров, есть обязательства пред теми, кто любит футбол. Речь не только о победах, но и о страстной игре. Мы должны создавать зрелище, а для этого нам нужна смелость. Мы должны получать удовольствие от своего футбола. Таков мой образ мышления», - сказал Фонсека журналистам.

Напомним, что Паулу Фонсека перебрался в «Милан» из «Лилля».