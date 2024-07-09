Индзаги отказался от космических денег – тренер остаётся в «Интере»

В ближайшее время Симоне Индзаги должен продлить контракт с «Интером». В прессе уже появлялась информация об условиях нового трудового соглашения специалиста с «нерадзурри».

Журналист Альфредо Педулла на своём сайте рассказывает о том, что недавно с Индзаги связывался клуб с Ближнего Востока. Предполагается, что этим клубом был «Аль-Наср», где играет Криштиану Роналду.

Симоне Индзаги предложили космическую зарплату – 20 миллионов евро за сезон плюс бонусы. Специалист поблагодарил за щедрое предложение, но отказался. Он хочет продолжить работу с «Интером».

Напомним, что под руководством Индзаги «Интер» уверенно выиграл последний чемпионат Италии.