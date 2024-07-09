Стало известно, сколько денег Миранчуку предлагают в МЛС

В прессе появилась информация о том, что российский атакующий полузащитник Алексей Миранчук может отправиться в МЛС. Предложение по 28-летнему россиянину «Аталанте» сделал клуб «Атланта Юнайтед».

Как сообщает «Чемпионат», «Атланта Юнайтед» действительно сделал предложение по Миранчуку. При этом источник отмечает, что клуб МЛС предложил бергамаскам не 11, а 10 миллионов евро за такой трансфер.

Что касается Миранчука, то ему предлагают контракт на четыре сезона с возможностью продления ещё на один год. Зарплата – около 3 миллионов евро.

Добавим, что Алексей Миранчук имеет с «Аталантой» действующий контракт, рассчитанный до конца сезона 2024/2025.

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