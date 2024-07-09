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Алексей Миранчук может поехать к Месси – за россиянина предложили 11 млн евро

09 Июля 2024 • 20:34 Комментировать

Полузащитник Алексей Миранчук может покинуть «Аталанту» в летнее трансферное окно. Как сообщается на сайте известного журналиста Джанлуки ди Марцио, интерес к 28-летнему россиянин проявляют клубы МЛС.

Так, Миранчук находится на радаре «Ди Си Юнайтед», однако куда более конкретный интерес проявляет «Атланта Юнайтед». По данным ди Марцио, этот клуб за трансфер Миранчука предложил 11 миллионов евро.

Словом, в обозримом будущем Алексей Миранчук может поехать в лигу, где играет Лионель Месси.

Отметим, что действующий контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Ди Си Юнайтед Алексей Миранчук Атланта Юнайтед трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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