Миланский «Интер» на своих официальных ресурсах объявил о трансфере во вратарскую линию. Состав «нерадзурри» пополнил вратарь «Дженоа» Хосеп Мартинес. Подробности контракта с новичком не сообщаются.

Мартинесу 26 лет, он является воспитанником академии «Барселоны». Свою взрослую карьеру начал в системе «Лас-Пальмаса». С 2020 по 2023 годы был в системе «РБ Лейпциг», в 2022 году ушёл в «Дженоа» сначала в рамках аренды, а в 2023 году подписал с генуэзцами постоянный контракт.

В прошлом сезоне за «Дженоа» сыграл в 36 матчах, восемь из них – на ноль. Его уже бывший клуб уверенно финишировал в середине турнирной таблицы на 11-м месте.