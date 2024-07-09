Иммобиле может покинуть «Лацио» - в Турции предложили форварду 5 млн евро в год

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле может сменить клубную прописку в обозримом будущем. Как сообщает известный журналист Джанлука ди Марцио, во вторник утром 34-летний Иммобиле получил предложение от «Бешикташа». Турецкий клуб предлагает итальянцу контракт с зарплатой в 5 миллионов евро за сезон.

Ожидается, что «Лацио» позволит Иммобиле покинуть клуб. За римлян форвард выступал с лета 2016 года после трансфера из «Севильи». Всего за «орлов» Иммобиле провёл 340 официальных матчей, в которых забил 207 голов и отдал 54 голевых паса. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 4 миллиона евро.