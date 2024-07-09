Итальянский специалист Симоне Индзаги продлит трудовой договор с миланским «Интером». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, срок нового контракта будет рассчитан до июня 2026 года. Утверждается, что все детали уже согласованы, поэтому договор должен быть подписан в ближайшее время.

Журналист заявил, что заработная плата Индзаги по новому контракту составит шесть с половиной миллионов евро в год. Отмечается, что в случае чемпионского титула тренер получит бонусные два миллиона.

Новый розыгрыш итальянской Серии А начнется 17 августа. В этот день «Интер» сыграет на выезде с «Дженоа».