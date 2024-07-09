«Фиорентина» посредством своего официального сайта объявила о переходе из «Ювентуса» нападающего Мойзе Кина.

Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, за трансфер Кина «Фиорентина» заплатила 13 миллионов евро. Нападающий заключил трудовое соглашение сроком на пять лет.

За «Ювентус» Мойзе Кин провёл 123 официальных матча, в которых записал на свой счёт 22 гола и 3 голевых паса на партнёров.

Напомним, что «Фиорентина» завершила прошлый чемпионат Италии на восьмой позиции в турнирной таблице. В новом сезоне «фиалки» будут представлять Серию А в Лиге конференций.