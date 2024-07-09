«Милан» приготовил контракт для Мораты – раскрыты условия

Будущее нападающего сборной Испании Альваро Мораты остаётся обсуждаемой темой, хотя недавно футболист давал понять, что не планирует уходить из «Атлетико» этим летом. И всё же пресса продолжает активно связывать Морату с «Миланом». На страницах издания La Gazzetta dello Sport появилась информация о том, что «россонери» приготовили для Альваро контракт на три сезона с зарплатой примерно в 4 миллионов евро в год чистыми.

Отметим, что действующий контракт связывает 31-летнего Альваро Морату с «Атлетико» до середины 2026 года. В трудовом соглашении прописана опция выкупа за 13 миллионов евро.