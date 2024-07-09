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«Ювентус» нацелился на защитника сборной Турции

09 Июля 2024 • 12:54 Комментировать

Туринский «Ювентус» в это трансферное окно может усилиться защитником сборной Турции. По информации от Tuttosport, «старая синьора» положила глаз на Ферди Кадиоглу из «Фенербахче».

Левый защитник сборной Турции отлично провёл чемпионат Европы, где в качестве основного игрока помог своей команде дойти до четвертьфинала. «Ювентусу» нравится тот факт, что Кадиоглу может закрыть не только левый, но и правый фланг обороны.

Ранее 24-летний Кадиоглу также был интересен клубам из Английской премьер-лиги. В последнем розыгрыше чемпионата Турции футболист отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.

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