«Интер» бесплатно подпишет четвертьфиналиста Евро-2024

Швейцарский защитник Рикардо Родригес, который последние четыре года провел в «Торино», может трудоустроиться в итальянском топ-клубе.

Как сообщается на официальном сайте журналиста Джанлуки ди Марцио, в услугах 31-летнего футболиста заинтересован миланский «Интер». «Нерадзурри» хотят подписать свободного агента и использовать его в схеме с тремя защитниками.

В прошлом сезоне Серии А Рикардо провел 35 матчей, забил один гол, сделал результативную передачу и получил четыре желтые карточки.

По итогам минувшего сезона «Интер» досрочно стал чемпионом Италии.