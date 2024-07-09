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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» бесплатно подпишет четвертьфиналиста Евро-2024

09 Июля 2024 • 09:31 Комментировать

Швейцарский защитник Рикардо Родригес, который последние четыре года провел в «Торино», может трудоустроиться в итальянском топ-клубе.

Как сообщается на официальном сайте журналиста Джанлуки ди Марцио, в услугах 31-летнего футболиста заинтересован миланский «Интер». «Нерадзурри» хотят подписать свободного агента и использовать его в схеме с тремя защитниками.

В прошлом сезоне Серии А Рикардо провел 35 матчей, забил один гол, сделал результативную передачу и получил четыре желтые карточки.

По итогам минувшего сезона «Интер» досрочно стал чемпионом Италии.

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