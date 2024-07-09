Агент Черышева: «Денис хочет продолжать играть, но предложений нет»

Футбольный агент Хорди Саллес, который представляет интересы российского полузащитника Дениса Черышева, дал комментарий по поводу будущего 33-летнего игрока.

«На данный момент новостей нет. Денис хочет продолжать играть, но на данный момент предложений, в том числе из России, нет», - цитирует представителя Черышева «РИА Новости».

Последним местом работы опытного полузащитника была итальянская «Венеция». Денис защищал цвета команды на протяжении двух сезонов. В июне россиянин покинул итальянский клуб после истечения срока трудового договора. В минувшем сезоне хавбек принял участие всего в десяти встречах.