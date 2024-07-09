​Паулу Фонсека: «При мне «Милан» будет сражаться в дерби, не жалея себя»

Новый наставник «Милана», португальский специалист Паулу Фонсека заверил в том, что его новый клуб не будет тушеваться в матчах с «Интером», что стало настоящим бичом «Милана» образца позднего Пиоли, проигравшего принципиального сопернику все матчи за последние полтора года.

- Я не думаю, что мы сразу же будем готовы к дерби, но могу обещать - в каждом матче будем сражаться за победу. В том числе и с «Интером». Будем играть, не жалея себя, - цитирует слова нового наставника «Милана» derbyderbyderby.it.

В прошлом сезоне итальянский клуб занял второе место в турнирной таблице Серии А.