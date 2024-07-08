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Чемпионат Италии. Серия А

Спинаццола проходит медосмотр в стане нового клуба

08 Июля 2024 • 13:53 Комментировать

Бывший левый защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола близок к тому, чтобы подписать контракт с новым клубом. По информации от журналиста Николо Скиры, итальянец в настоящий момент проходит медосмотр в стане «Наполи».

Напомним, ранее у Спинаццолы закончился контракт с «Ромой», после чего футболист стал свободным агентом. Футболиста согласился приютить «Наполи», который недавно возглавил Антонио Конте.

Спинаццола ранее выигрывал чемпионат Европы в составе сборной Италии. В последнем розыгрыше Серии А футболист провёл 24 матча, где отметился голом и двумя результативными передачами.

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