«Рома» согласовала трансфер полузащитника «Ренна»

Итальянская «Рома» согласовала трансфер полузащитника французского «Ренна» Энцо ле Фе. По информации от Football Italia, 24-летний француз вскоре станет игроком «джаллоросси».

«Рома» согласовала сумму компенсации с «Ренном», поэтому сделка приближается к завершающей стадии. Главный тренер «джаллоросси» Даниэле де Росси видит большой потенциал в полузащитнике «Ренна».

«Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость Энцо в 18 миллионов евро. В последнем розыгрыше чемпионата Франции полузащитник отметился одной результативной передачей в 25 матчах. Ранее хавбек выступал за другой французский клуб – «Лорьян».