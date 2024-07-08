Индзаги хочет видеть в «Интере» испанского защитника, но владельцы клуба выступают против

Миланский «Интер» отказывается от подписания центрального защитника Марио Эрмосо.

Испанец стал свободным агентом после истечения контракта с мадридским «Атлетико». «Нерадзурри» считались одними из главных претендентов на 29-летнего игрока, однако сделка, судя по всему, не состоится. Согласно данным журналиста Паскуале Гуарро, кандидатура Эрмосо нравится главному тренеру Симоне Индзаги и многим другим сотрудникам, однако владельцы клуба выступают против подписания.

Всё дело в возрасте центрбека: боссы «Интера» хотят омолодить состав и не намерены вкладываться в зарплаты возрастных игроков, которых не получится выгодно перепродать в будущем. Эрмосо запросил трёхлетний договор и солидный гонорар, поэтому его приглашение маловероятно.