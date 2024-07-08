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Чемпионат Италии. Серия А

​Уже в августе начнутся строительные работы на новом стадионе «Милана»

08 Июля 2024 • 01:24 Комментировать

Хорошие новости для поклонников «Милана» - уже через месяц начнётся строительство нового стадиона клуба. Контракты с соответствующими строительными компаниями уже подписаны, и дело, что называется, уже на мази. Для начала строители огородят примерно полтора километра по периметру, это займёт примерно три недели. Затем начнутся другие, уже более существенные действия.

Арена должна быть сдана в эксплуатацию к 2028 году. Сейчас домашним стадионом «Милана», занявшего второе место в минувшем сезоне итальянского чемпионата, является «Сан-Сиро». Эта арена была построена в 1926 году, то есть фактически почти сто лет назад.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сан-Сиро
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