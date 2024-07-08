«Ювентус» нацелился на бывшего защитника «Барселоны»

Центральный защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо фигурирует в числе трансферных целей «Ювентуса».

Способности 24-летнего игрока высоко оценивают новый главный тренер «бьянконери» Тьяго Мотта и спортивный директор Кристиано Джунтоли, информирует инсайдер Фабрицио Романо. Туринский клуб изучает возможность приобретения француза, но есть одна серьёзная проблема – сделка может оказаться слишком дорогой для «Ювентуса».

Интерес к Жан-Клеру Тодибо также проявляет лондонский «Вест Хэм», а ранее экс-футболист «Барселоны» был связан с возможным переходом в «Манчестер Юнайтед». По оценке Transfermarkt, стоимость центрбека составляет 35 млн евро.