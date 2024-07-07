​Пиоли может отказаться от работы в Саудовской Аравии

Мы уже сообщали о том, что бывший наставник «Милана» Стефано Пиоли после пяти лет работы с «россонери» подался в Саудовскую Аравию, соблазнившись очень приличным с финансовой точки зрения контрактом.

Однако сделка может не состояться - дело в том, что в клубе разразилась тихая революция, смена руководства клуба, в связи с чем, посмотрев на происходящее (а как идёт борьба за власть, пусть и футбольную, на Востоке, можете догадаться сами), Пиоли решил пока что не подписывать контракт.

Это не значит, что соглашение точно не будет подписано, но сейчас вероятность составляет 50 на 50, сообщает pianetamilan.it.