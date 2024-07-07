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Чемпионат Италии. Серия А

Арнаутович: «Мы хотели вызвать гордость в Австрии»

07 Июля 2024 • 22:25 Комментировать

Сборная Австрии удачно для себя выступила на чемпионате Европы, она вошла в число шестнадцати лучших сборных континента. Нападающий миланского «Интера» Марко Арнаутович рассказал, что такой цели у сборной не было - по его словам, игрокам просто хотелось вызвать гордость за команду в стране. Ранее сборная Австрии очень редко демонстрировала убедительные выступления.

- В начале чемпионата Европы у нас была только одна цель - заставить Австрию гордиться. Весь пролитый пот и оставленные на поле силы - всё для наших болельщиков. Они были нашим двенадцатым игроком - как те, что у экранов, так и приезжавшие на матчи. Поддержка фанатов - это главная мотивация, - цитирует слова Арнаутовича TMW.


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Евро-Футбол.Ру,
Марко Арнаутович Сборная Австрии
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