​Агент заверил - Тео Эрнандес останется в «Милане»

Будущее французского защитника Тео Эрнандеса в итальянском «Милане» незыблемо, об этом объявил его агент Марко Селваджи - итальянец с паспортом Люксембурга.

- Будущее Тео Эрнандеса не обсуждается, он останется в «Милане». Он имеет фундаментальное значение для всего проекта «Милана» и один из главных игроков клуба. Ибрагимович тоже сказал чётко - Тео никуда не уйдёт, - цитирует слова Селваджи pianetamilan.it.

Тео Эрнандес выступает за «Милан» с 2019 года, ранее он играл исключительно за испанские клубы. В прошлом сезоне «Милан» занял второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата.