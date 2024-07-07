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Чемпионат Италии. Серия А

Мойзе Кин пройдёт обследование для клуба Серии А

07 Июля 2024 • 17:51 Комментировать

Всё ближе момент, когда нападающий Мойзе Кин примерит на себе футболку «Фиорентины». Как стало известно журналисту Маттео Моретто, в понедельник 24-летний футболист отправится во Флоренцию для прохождения медицинского обследования. Если никаких проблем выявлено не будет, то Кин подпишет контракт с «фиалками».

В «Фиорентину» Мойзе Кин может перебраться из «Ювентуса». За туринский клуб форвард провёл 123 официальных матча, в которых забил 22 гола и отдал три результативных паса на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Кина в 14 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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