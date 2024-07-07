Анчелотти выбрал новую звезду в нападение «Реала» - названо имя

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти хочет усилить атакующий потенциал своей команды. По сообщениям Todofichajes, итальянский специалист положил глаз на вингера сборной Италии и туринского «Ювентуса» Федерико Кьезу.

Специалист попросил руководство «королевского» клуба оформить переход Кьезы этим летом. Стоимость потенциальной сделки может составить 25 миллионов евро, поскольку контракт Федерико со «старой синьорой» истекает в 2025 году.

В прошлом сезоне чемпионата Италии 26-летний игрок провел 33 встречи. Вингер записал на свой счет девять забитых мячей и две голевые передачи.

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