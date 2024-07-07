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Чемпионат Италии. Серия А

Анчелотти выбрал новую звезду в нападение «Реала» - названо имя

07 Июля 2024 • 09:19 Комментировать (3)

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти хочет усилить атакующий потенциал своей команды. По сообщениям Todofichajes, итальянский специалист положил глаз на вингера сборной Италии и туринского «Ювентуса» Федерико Кьезу.

Специалист попросил руководство «королевского» клуба оформить переход Кьезы этим летом. Стоимость потенциальной сделки может составить 25 миллионов евро, поскольку контракт Федерико со «старой синьорой» истекает в 2025 году.

В прошлом сезоне чемпионата Италии 26-летний игрок провел 33 встречи. Вингер записал на свой счет девять забитых мячей и две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Карло Анчелотти Федерико Кьеза трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (3) Все комментарии
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ингерман
07 Июля 2024 в 10:21
ай качигар.. а ты што билее чернава? выхади тады с табличкай типа я белый штобы усе были в курсе.. А-ха-ха-ха! )))
ингерман
07 Июля 2024 в 10:19
ай.. не заиграит в реале.. хе..
Ceroki
07 Июля 2024 в 09:50
Нафига ? Только если разбавить эту черноту , а то Реал уже как Мозамбик
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