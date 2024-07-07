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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» сообщил Кьезе, что не нуждается в нём

07 Июля 2024 • 05:32 Комментировать
Ювентус
...
Комо
18.08 19:00

В Италии подтвердили информацию о готовности «Ювентуса» расстаться с Федерико Кьезой.

В субботу состоялась встреча агента вингера с представителями туринского клуба, в числе которых был спортивный директор Кристиано Джунтоли. По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, официальные лица «Ювентуса» напрямую сообщили агенту Кьезы, что тот не входит в планы рулевого Тьяго Мотты и может искать себе нового работодателя.

Отмечается, что 26-летний итальянец хотел бы продолжить карьеру в клубе, участвующем в Лиге чемпионов. Основным претендентом на Федерико остаётся «Рома»: «бьянконери» готовы пойти навстречу «волкам» и ускорить сделку, если сам игрок даст на то добро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Федерико Кьеза Кристиано Джунтоли трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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