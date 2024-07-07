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Чемпионат Италии. Серия А

На Хуммельса появился новый претендент из Италии

07 Июля 2024 • 04:20 Комментировать
Болонья
...
Удинезе
18.08 19:00

Бывший центральный защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс заинтересовал ещё один итальянский клуб.

В числе претендентов на 35-летнего футболиста ранее назывались «Милан» и «Рома», однако ни во что конкретное этот интерес не перерос. Согласно данным журналиста Джанлуки ди Марцио, теперь на Хуммельса нацелилась «Болонья». В клубе ищут замену Рикардо Калафьори, который близок к переходу в лондонский «Арсенал». Немецкого ветерана может привлечь перспектива выступления в Лиге чемпионов, куда «россоблу» попали по итогам минувшего сезона.

Матс Хуммельс выступал за «Боруссию» с 2019 года, если говорить о его последнем приходе в коллектив из Дортмунда.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Матс Хуммельс Рикардо Калафьори трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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