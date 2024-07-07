Два клуба Серии А готовы поспорить за Ленгле из «Барселоны»

Центральный защитник «Барселоны» Клеман Ленгле интересен представителям Серии А.

Новый наставник «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик хочет оценить способности француза во время предсезонной подготовки, которая стартует совсем скоро. Тем не менее, по сведениям Sport, Ленгле с высокой вероятностью покинет ряды «Барселоны» этим летом. Главным претендентом на 29-летнего футболиста остаётся «Наполи», также в его подписании заинтересована «Болонья», ведущая поиски замены уходящему Рикардо Калафьори.

В прошедшей кампании Клеман Ленгле выступал за «Астон Виллу» на правах аренды, отыграв в сумме 25 матчей за бирмингемцев.