За Осимхена готовы заплатить 130 млн евро – известен клуб

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен остаётся героем трансферных слухов. Как сообщает Sport Mediaset, 25-летний нигериец хочет оказаться в Английской премьер-лиге, но такие клубы, как «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Челси», не готовы платить 130 миллионов евро. Именно такая опция выкупа прописана в действующем контракте Осимхена.

Заплатить 130 миллионов евро за летний трансфер Осимхена готов «Аль-Хиляль». Тем не менее, сам футболист не теряет надежды на поездку на туманный Альбион.

Действующий контракт Виктора Осимхена с «Наполи» рассчитан до конца сезона 2025/2026. За клуб форвард провёл 133 матча, в которых записал на свой счёт 76 голов и 18 голевых передач на партнёров.