«Интер» посредством своего официального сайта объявил о переходе в свои ряды полузащитника Пётра Зелиньски. 30-летний поляк заключил с «нерадзурри» контракт на четыре сезона – до конца июня 2028 года.

В «Интер» Зелиньски переходит в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Наполи». За этот клуб поляк выступал на протяжении восьми сезонов. За это время Зелиньски провёл 364 официальных матча, в которых забил 51 гол и отдал 46 голевых передач на партнёров.

Напомним, что «Интер» в прошлом сезоне уверенно выиграл чемпионат Италии. В следующем сезоне команда Симоне Индзаги снова выступит в Лиге чемпионов.