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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» договорился об аренде 18-летнего испанца слухи

06 Июля 2024 • 18:10 Комментировать

Миланский «Интер» арендует центрального защитника «Бетиса» Алекса Переса. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто.

По данным источника, итальянский клуб арендует 18-летнего Переса с правом выкупа. Утверждается, что сумма полноценного трансфера составит примерно 500 тысяч евро. На следующей неделе футболист должен пройти медосмотр, добавил источник.

Стоит сказать, что Перес пока не дебютировал во взрослом футболе. Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 25 тысяч евро.

Напомним, в прошлом сезоне «Интер» стал чемпионом Италии.

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