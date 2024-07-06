Недавно состав «Ювентуса» пополнил полузащитник Дуглас Луис. Теперь туринский клуб объявил о подписании контракта с девушкой бразильца – женскую команду «старой синьоры» пополнила Алиша Леманн. Ранее она тоже представляла «Астон Виллу», как и её возлюбленный.

Алиша Леманн подписала с «Ювентусом» контракт на три сезона – до середины 2027 календарного года. Соответствующая информация размещена на официальном сайте итальянского гранда.

В футбольном мире Алишу Леманн часто называют одной из самых красивых футболисток.

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