Итальянский «Наполи» показал новую форму, в которой команда будет выступать в следующем сезоне. Футболка по обыкновению выполнена в небесно-голубом цвете с белым элементами. Можно также отметить классический воротник.

Техническим спонсором «Наполи» является EA7 – спортивная линия известного бренда Giorgio Armani.

Напомним, что прошлый чемпионат Италии «Наполи» завершил лишь на десятой позиции в турнирной таблице. Как следствие, команда не смогла получить путёвку в еврокубки на следующий сезон.

Добавим, что недавно главным тренером «Наполи» был назначен Антонио Конте.