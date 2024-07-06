Итальянский «Наполи» показал новую форму, в которой команда будет выступать в следующем сезоне. Футболка по обыкновению выполнена в небесно-голубом цвете с белым элементами. Можно также отметить классический воротник.
Техническим спонсором «Наполи» является EA7 – спортивная линия известного бренда Giorgio Armani.
Напомним, что прошлый чемпионат Италии «Наполи» завершил лишь на десятой позиции в турнирной таблице. Как следствие, команда не смогла получить путёвку в еврокубки на следующий сезон.
Добавим, что недавно главным тренером «Наполи» был назначен Антонио Конте.
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