Клуб «Кальяри», представляющий итальянскую Серии А, посредством своего официального сайта объявил имя нового главного тренера. Команду принял Давиде Никола, предыдущим местом работы которого был «Эмполи». Контракт 51-летнего Николы с «Кальяри» рассчитан на два сезона - до середины 2026 года.

Напомним, что по завершению сезона 2023/2024 из «Кальяри» ушёл Клаудио Раньери. Команда завершила прошлый чемпионат Италии на 16-й позиции в турнирной таблице. Зону вылета «красно-синие» опередили всего лишь на один зачётный балл.

Добавим, что следующий сезон Серии А по обыкновению стартует в августе.