Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/4 - 5 июля
Испания
2
Германия
1
1/4 - 5 июля
Португалия
0
Франция
0
1/4 - 6 июля
Англия
Швейцария
1/4 - 6 июля
Нидерланды
Турция
1/2 - 9 июля
Испания
Франция
Чемпионат Италии. Серия А

«Кальяри» объявил имя нового тренера официально

06 Июля 2024 • 13:05 Комментировать

Клуб «Кальяри», представляющий итальянскую Серии А,  посредством своего официального сайта объявил имя нового главного тренера. Команду принял Давиде Никола, предыдущим местом работы которого был «Эмполи». Контракт 51-летнего Николы с «Кальяри» рассчитан на два сезона - до середины 2026 года. 

Напомним, что по завершению сезона 2023/2024 из «Кальяри» ушёл Клаудио Раньери. Команда завершила прошлый чемпионат Италии на 16-й позиции в турнирной таблице. Зону вылета «красно-синие» опередили всего лишь на один зачётный балл.

Добавим, что следующий сезон Серии А по обыкновению стартует в августе.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Кальяри Давиде Никола
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Португалия - Франция: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Назван сильнейший четвертьфиналист Евро-2024: Франция – седьмая, Португалия с Роналду – восьмая Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Мбаппе высказался о Роналду перед четвертьфиналом Евро-2024 Мостовой назвал победителя матча Испания - Германия на Евро Газзаев сделал прогноз на победителя Евро-2024 Аршавин - о нападающем с Евро-2024: «Это Ибрагимович помноженный на Криштиану Роналду» Криштиану Роналду может больше не сыграть на Евро - названа причина Неймар сделал выбор между Роналду и Месси В сборной Германии ввели запрет перед матчем с Испанией
Судьбоносный фол Крооса в последнем матче: сборная Испании на 119-й минуте выбила Германию с домашнего Евро Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Пижон Месси едва не закопал Аргентину на Кубке Америки: Эмилиано Мартинес вытащил серию пенальти с Эквадором Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Пять молодых игроков, которые зажгли на Евро-2024 и готовы стать футболистами мирового класса Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024
Спортивные новости
Известный тренер оценил психологическое состояние Рублёва после истерики на Уимблдоне Психолог объяснил агрессивное поведение Рублёва на корте Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона Рублёв проиграл 122-й ракетке мира в первом круге Уимблдона Медведев разгромил американца на старте Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Июля
13:20 · Италия. Серия А
«Наполи» показал новую форму фото
13:05 · Италия. Серия А
«Кальяри» объявил имя нового тренера официально
12:57 · Англия. Премьер-лига
«Челси» всерьёз интересуется Калафьори, но в гонке за итальянцем лидирует другой клуб
12:07 · Италия. Серия А
Кьеза получил предложение от итальянского клуба
10:07 · Италия. Серия А
Суле хочет остаться в «Ювентусе», игрок намерен впечатлить Мотту
09:50 · Италия. Серия А
Абрахам может перебраться в другой топ-клуб из Серии А
09:44 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» ищет нового вингера, у клуба есть три варианта
07:45 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» покупает полузащитника из Италии за 25 млн евро
02:48 · Италия. Серия А
​Бывший игрок «Милана» призвал верить в Фонсеку
01:02 · Италия. Серия А
​Бергоми: «Вызов «Интеру» бросит «Милан»
05 Июля
21:24 · Италия. Серия А
Кьеза предпочитает покинуть Италию
20:06 · Италия. Серия А
Воспитанник «Интера» ди Грегорио стал игроком «Ювентуса» официально
19:44 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может перехватить игрока у «Ювентуса»
19:29 · Италия. Серия А
«Наполи» предлагает Хвиче большие деньги – названа сумма
19:18 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» обсуждает трансфер за 50-54 млн евро
16:54 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Болонья» обсуждают сумму трансфера Калафьори
15:39 · Италия. Серия А
«Аталанта» арендовала Дзаньоло у «Галатасарая» официально
15:08 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» договорился с «Торино» и ждёт ответа от Илича слухи
14:25 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» уведомил «Челси» о снижении ценника Осимхена
13:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» договорился с новым форвардом – известно имя
13:12 · Россия. Премьер-лига
Красич предположил, кто из игроков ЦСКА мог бы перейти в «Ювентус»
12:56 · Англия. Премьер-лига
Лукаку решил, в каком клубе хочет играть
12:08 · Италия. Серия А
«Ювентус» увеличил ценник Кьезы
09:52 · Италия. Серия А
Спинаццола подписал контракт с итальянским клубом
04:41 · Италия. Серия А
«Ювентус» подписал нового вратаря
Все новости
Рекомендуем