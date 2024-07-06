Кьеза получил предложение от итальянского клуба

Вингер сборной Италии и туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза может продолжить карьеру в другом клубе Серии А. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Согласно сведениям источника, в трансфере атакующего полузащитника заинтересована столичная «Рома». Боссы «волков» предложили игроку трудовое соглашение с заработной платой в размере 5,5 миллиона евро. Кьеза не входит в планы нового тренерского штаба «Ювентуса», а потому близок к смене команды.

В прошлом сезоне Федерико поучаствовал в 37 поединках за «старую синьору», отметившись десятью голами и тремя ассистами.