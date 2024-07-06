Суле хочет остаться в «Ювентусе», игрок намерен впечатлить Мотту

Нападающий туринского «Ювентуса» Матиас Суле хочет остаться в команде на следующий сезон. По информации от Tuttosport, аргентинец намерен проявить себя на предсезонной подготовке и впечатлить нового тренера Тьяго Мотту.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» не против расстаться с Суле, который интересен многим европейским клубам. 21-летний нападающий оценивается «Трансфермарктом» в 25 миллионов евро.

Прошлый сезон аргентинец провёл на правах аренды за «Фрозиноне», где выдал хорошую статистику. Суле отметился 11 голами и 3 результативными передачами в 36 матчах итальянской Серии А.