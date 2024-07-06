Абрахам может перебраться в другой топ-клуб из Серии А

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам может продолжить свою карьеру в другом топ-клубе из итальянской Серии А. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, англичанин интересен туринскому «Ювентусу».

По информации от источника, «старая синьора» хочет пригласить Абрахама на роль сменщика Душана Влаховича. Пока неизвестно, согласится ли форвард на роль игрока ротации. Ранее некоторые клубы из Английской премьер-лиги были готовы гарантировать Тэмми стабильную игровую практику.

26-летний Абрахам из-за травмы провёл всего 8 матчей в последнем розыгрыше Серии А, где отметился голом и ассистом. «Трансфермаркт» оценивает нападающего в 30 миллионов евро.