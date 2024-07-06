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Чемпионат Италии. Серия А

​Бывший игрок «Милана» призвал верить в Фонсеку

06 Июля 2024 • 02:48 Комментировать

В итальянском «Милане» сменился главный тренер, после пяти лет подошёл к своему завершению цикл Стефано Пиоли, и руководство клуба решило доверить команду португальскому специалисту Паулу Фонсеке. Между тем бывший игрок клуба Массимо Орландо подозревает, что руководство пока что не очень верит в нового руководителя.

- Они хотели Конте, но не заполучили его. Я думаю, что Фонсека может преуспеть, но надо обеспечить ему хорошую команду. Он хорошо показал себя в Украине, в «Роме» и в «Лилле», - цитирует слова Орландо pianetamilan.it.

Напомним, что в прошлом сезоне «Милан» занял второе место в турнирной таблице.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Паулу Фонсека Массимо Орландо ещё теги
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