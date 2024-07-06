​Бергоми: «Вызов «Интеру» бросит «Милан»

В прошлом сезоне первые два места в турнирной таблице итальянского чемпионата заняли «Интер» и «Милан», и бывший футболист миланского клуба Джузеппе Бергоми считает, что борьба за Скудетто в следующем сезоне также пойдёт между ними.

- Кого поставить в пару «Интеру»? Я думаю, это будет «Милан». В прошлом сезоне они были вторыми, логично, что и сейчас они могут быть вторыми. Но есть ещё «Наполи» с Конте и без еврокубков... Я бы тоже считал этот клуб претендентом на титул, - цитирует слова Бергоми pianetamilan.it.

Напомним, что в прошлом сезоне «Наполи», выигравший в 2023 году титул, опустился почти по лекалам «Лестера» - на десятое место в итоговой таблице.