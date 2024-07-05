Кьеза предпочитает покинуть Италию

Будущее вингера Федерико Кьезы остаётся неопределённым и, как следствие, обсуждаемым. Как сообщает в социальных сетях журналист Маттео Моретто, 26-летний Кьеза не входит в планы «Ювентуса». В обозримом будущем футболист будет принимать решение о том, где продолжить футбольную карьеру.

Источник отмечает, что на текущий момент приоритетным для Кьезы является вариант с переходом в иностранный клуб.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Федерико Кьезу в 35 миллионов евро. Действующий контракт вингера с «Ювентусом» рассчитан ещё на один сезон – до середины 2025 года.