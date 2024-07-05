Голкипер Микеле ди Грегорио – голкипер туринского «Ювентуса». О подписании игрока из «Монцы» сообщает пресс-служба «бьянконери». Сумма, уплаченная за переход 26-летнего вратаря, не сообщается.

Напомним, что по итогу прошлого сезона в Серии А ди Грегорио получил приз лучшего голкипера лиги.

Что интересно, является вратарь воспитанником академии миланского «Интера» и уроженцем Милана. С 2017 по 2022 год он принадлежал «Интеру», однако шансов проявить себя в главной команде «нерадзурри» не получил. Вместо этого он четыре раза отправился в аренду. В итоге «Монца» его и выкупила у «Интера» в 2022 году.