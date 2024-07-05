«Наполи» предлагает Хвиче большие деньги – названа сумма

«Наполи» готов существенно улучшить финансовые условия для атакующего полузащитника Хвичи Кварацхелии. Как сообщает Corriere dello Sport, неаполитанский клуб предлагает Хвиче новый контракт на пять лет. Заработная плата 23-летнего грузина может вырасти до 5 миллионов евро в год плюс бонусы. С течением времени оклад Хвичи может даже вырасти до 7 миллионов евро.

В то же время отмечается, что «ПСЖ» готов платить Хвиче ещё больше – около 11 миллионов евро за сезон.

В настоящий момент Хвича Кварацхелия зарабатывает в Неаполе около 1,8 миллиона евро в год. Грузин перебрался в итальянский клуб летом 2022 года.