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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» арендовала Дзаньоло у «Галатасарая» официально

05 Июля 2024 • 15:39 Комментировать

Атакующий полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло перебрался в «Аталанту» на правах арендного соглашения. В договоре прописана опция возможного выкупа, которая может стать обязательной.

Турецкий клуб сообщил, что заработает на аренде 25-летнего футболиста 6,4 млн евро, а сумма полноценного трансфера, если он произойдет, составит 15, 5 млн евро. Кроме того, прописана бонусная выплата до двух миллионов евро.

Напомним, минувший сезон Дзаньоло провел в аренде в «Астон Вилле». В составе бирмингемского клуба итальянец принял участие в 39 встречах во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Аталанта Николо Дзаньоло трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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