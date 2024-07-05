«Ювентус» увеличил ценник Кьезы

Атакующий полузащитник Федерико Кьеза близок к уходу из туринского «Ювентуса». Журналисту Ромео Агрести стало известно, какую сумму хочет выручить «старая синьора» с продажи вингера.

По данным источника, туринский гранд готов продать Федерико за 30 миллионов евро. Трансфер Кьезы связан с тем, что новый главный тренер команды Тьяго Мотта не заинтересован в сотрудничестве с футболистом.

В минувшем сезоне чемпионата Италии вингер провел 33 поединка. На счету Кьезы девять забитых мячей (один – с пенальти) и две результативные передачи. Трудовое соглашение Федерико в туринцами рассчитано до середины следующего года.