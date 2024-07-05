Спинаццола подписал контракт с итальянским клубом

Фланговый защитник Леонардо Спинаццола продолжит карьеру в «Наполи». Об этом рапортует в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 31-летний латераль провел успешные переговоры с руководством неаполитанского клуба и договорился о двухлетнем трудовом соглашении. Стороны уже подписали контракт, вскоре будет официальное заявление клуба.

Предыдущим местом работы Спинаццолы была столичная «Рома», цвета которой он защищал с лета 2019 года. В минувшем сезоне Леонардо провел 36 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами.