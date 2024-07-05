Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 2 июля
Румыния
0
Нидерланды
3
1/8 - 2 июля
Австрия
1
Турция
2
1/4 - 5 июля
Испания
Германия
1/4 - 5 июля
Португалия
Франция
1/4 - 6 июля
Англия
Швейцария
1/4 - 6 июля
Нидерланды
Турция
Чемпионат Италии. Серия А

Спинаццола подписал контракт с итальянским клубом

05 Июля 2024 • 09:52 Комментировать

Фланговый защитник Леонардо Спинаццола продолжит карьеру в «Наполи». Об этом рапортует в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 31-летний латераль провел успешные переговоры с руководством неаполитанского клуба и договорился о двухлетнем трудовом соглашении. Стороны уже подписали контракт, вскоре будет официальное заявление клуба.

Предыдущим местом работы Спинаццолы была столичная «Рома», цвета которой он защищал с лета 2019 года. В минувшем сезоне Леонардо провел 36 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Леонардо Спинаццола трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Матч ТВ» не покажет два матча 1/4 финала Евро-2024 Назван сильнейший четвертьфиналист Евро-2024: Франция – седьмая, Португалия с Роналду – восьмая Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Газзаев сделал прогноз на победителя Евро-2024 Кто на кого выходит в полуфинале: Турнирная сетка Евро-2024 Мостовой назвал победителя матча Испания - Германия на Евро «Матч ТВ» покажет только два матча 1/4 финала Евро-2024 «Если Роналду будет играть с первых минут против французов, ничего хорошего из этого не выйдет» — Барбоза Мбаппе высказался о Роналду перед четвертьфиналом Евро-2024 Неймар сделал выбор между Роналду и Месси
Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Пижон Месси едва не закопал Аргентину на Кубке Америки: Эмилиано Мартинес вытащил серию пенальти с Эквадором Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Пять молодых игроков, которые зажгли на Евро-2024 и готовы стать футболистами мирового класса Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Назван лучший исполнитель штрафных ударов в истории: Месси на 5-м месте, Роналду – 19-й
Спортивные новости
Известный тренер оценил психологическое состояние Рублёва после истерики на Уимблдоне Психолог объяснил агрессивное поведение Рублёва на корте Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона Рублёв проиграл 122-й ракетке мира в первом круге Уимблдона Медведев разгромил американца на старте Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Июля
09:52 · Италия. Серия А
Спинаццола подписал контракт с итальянским клубом
04:41 · Италия. Серия А
«Ювентус» подписал нового вратаря
04:14 · Италия. Серия А
Стало известно, за какую сумму «Ювентус» продаст Кьезу
03:54 · Италия. Серия А
Агент Мораты провёл переговоры с итальянским топ-клубом
02:02 · Италия. Серия А
«Интер» установил ценник на де Врея, которого ждут в Саудовской Аравии
01:23 · Англия. Премьер-лига
Гранд Серии А сохраняет надежду на подписание Санчо слухи
00:14 · Италия. Серия А
Инсайдер Романо раскрыл планы «Ювентуса» по Кьезе
00:05 · Италия. Серия А
Пиоли хочет видеть в своём новом клубе игрока «Интера»
04 Июля
23:14 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» отказывается отпускать своего защитника в «Милан» по сниженной цене
22:48 · Италия. Серия А
«Интер» может расстаться с опытным защитником
22:28 · Италия. Серия А
Ибрагимович позвал в «Милан» игрока сборной Испании
21:44 · Италия. Серия А
Конте и «Наполи» приняли окончательное решение по Кварацхелии слухи
16:12 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» рассказали, есть ли предложения по Тюкавину от «Болоньи» и «Жироны»
15:34 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» усилится игроком «Аталанты» слухи
13:57 · Англия. Премьер-лига
Романо высказался о возможном трансфере Тео Эрнандеса в «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем